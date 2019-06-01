هاني السيد يفوز بتصميم كأس "مان أوف ذا ماتش" ببطولة أمم أفريقيا

كشفت شركة توتال، الشريك الرئيسي لكرة القدم الأفريقية، راعي كأس الأمم الأفريقية، الستار عن كأس "مان أوف ذا ماتش الجديد" لبطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق في الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو المقبل في مصر.



المسابقة شهدت أكثر الفنانين البارعين الذين أعادوا تصميم كأس البطولة بشكل مختلف، والتي سحرت تصميماتهم وتصوراتهم للكأس هيئة المحلفين إضافة إلى الجمهور العام، وبعد اختيار متنافسين نهائيين من قبل الهيئة، قام عشاق كرة القدم والفن الحريصون بالتعبير عن آرائهم على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بتوتال، باختيار هاني السيد الذي تلقى أكبر نسبة من الأصوات مما جعله الفائز بالمسابقة.



ومن جانبه؛ قال هاني السيد بعد حصوله على جائزة مان أوف ذا ماتش: "لقد ظهرت القوة الحقيقية للمسابقة في قدرتها على إشراك الجميع في حوار فني ورياضي معًا، وبالتالي، لقد سعدت كثيرًا بتلقى هذا الاهتمام والإدراك من الجمهور العام".



وأضاف: "تلك المسابقة تسعي إلى خلق جسور بين الفن وكرة القدم، حيث أنها جزء من برنامج توتال الذي يحتفل بالشغف نحو كرة القدم بجميع أشكاله، وتفخر الشركة بقدرتها على إشراك العديد من المصممين المصريين الموهوبين في هذا التحدي وبالتالي تقديم كأس فريد إلى أفضل لاعبي كرة القدم الأفارقة".