رئيس كاف: الوداد المغربي تعرض للظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال رئيس الاتحاد الإفريقي القدم "كاف" أحمد أحمد، إن فريق الوداد المغربي تعرض للظلم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.



وأضاف أحمد أحمد، في تصريح لصحيفة هسبورت المغربية مساء اليوم السبت: "أشعر بالفزع مما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. لقد أبرمنا اتفاقية مع شركة بخصوص تطبيق تقنية الفار في النهائي، وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على اعتماد التقنية لأسباب تقنية".



وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة نهائية لم تكتمل أمس الجمعة أمام الوداد المغربي، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض نادي الوداد استكمال اللقاء بعد إلغاء حكم المباراة باكاري جاساما هدف للفريق المغربي دون الرجوع لتقنية "الفار".



وكان الكاف أعلن في وقت سابق عقده اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو المقبل، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.