المدير الفني للزمالك: الدوري ما زال في الملعب

عقد المدير الفني الجديد لفريق الزمالك خالد جلال، جلسة مع اللاعبين مساء اليوم السبت على هامش مران الفريق الأبيض، في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري.



وحرص خالد جلال على تحفيز لاعبي الزمالك من أجل استعادة الانتصارات في الدوري، وعلى أهمية التركيز حتى الدقيقة الأخيرة في كل مباراة يخوضها الفريق بالدوري.



وقال جلال: "الدوري ما زال في الملعب.. وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب".

