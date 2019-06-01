محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (28)

- الحكاية التالتة في (بدل الحدوتة تلاتة ) الطف بكتير من اول حكايتين

- الازمة الحقيقية في بدل الحدوتة تلاتة اني لا اعرف اذا كان ظهور هشام ماجد أنقذ المسلسل ام أنقذ مؤلفه ايمن وتار

- ايمن وتار من المؤلفين الموهبين لكنه يحتاج فترة لالتقاط نفسه واستعادة لياقته

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- بغض النظر عن مشكلة عبد الرحيم كمال وبغض النظر عن كلام النقاد.. محمد رمضان هو الأكثر مشاهدة في البيوت.

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اعلان ملابس النصر واحد من أسوأ الإعلانات في التاريخ

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- انا معجب بتجربة محمد عزمي في قمر هادي.. وشايفه كويس ويستحق فرص كتير

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دعاء اليوم: محمد صلاح يارب