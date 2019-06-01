القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
لايف ستايل
السبت 01/يونيو/2019 - 10:50 م

محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان (28)

محمد المعتصم يكتب:
dostor.org/2651197

- الحكاية التالتة في (بدل الحدوتة تلاتة ) الطف بكتير من اول حكايتين
- الازمة الحقيقية في بدل الحدوتة تلاتة اني لا اعرف اذا كان ظهور هشام ماجد أنقذ المسلسل ام أنقذ مؤلفه ايمن وتار
- ايمن وتار من المؤلفين الموهبين لكنه يحتاج فترة لالتقاط نفسه واستعادة لياقته
- صوت الاستاذ عبد الرحمن ابو زهرة في اعلان بيت الزكاة ينسيك ظهوره في اعلان السيارات
- نصيحة للاصدقاء في ام بي سي" لديكم واحدة من افضل الشاشات في الوطن العربي.. الإعلانات الطويلة جدا ستحول القناة الي بانوراما دراما"
- توقف ريموت الكنترول لحظات فوجدت نفسي في مواجهه مع هاني رمزي..كفرت عن الذنب في اليوم التالي بمشاهدة حلقة رامز جلال واستحملت ساعتين اعلانات
- ٣ مسلسلات كبرى هي زلزال وبركة وحكايتي كل دور منهم كفيل بأن يصنع من هنادي مهنا نجمه ومع ذلك خرجت منهم يا مولاى كما خلقتني
- بغض النظر عن مشكلة عبد الرحيم كمال وبغض النظر عن كلام النقاد.. محمد رمضان هو الأكثر مشاهدة في البيوت.
- اكبر غلطة في مسلسل ولد الغلابة هو موت محمد ممدوح.. وجودة كان هيفرق في الصراع الذي أصبح باهتا والأداء الذي أصابه الكثير من الملل
- من حسن حظ صناع مسلسل مملكة الغجر الذي تقوم ببطولته فيفي عبده وحورية فرغلي ان ماحدش انتبه له والا كان هيطلع عليه كمية كوميكس اكتر من الأهداف اللي دخلت بين رجلين محمد الشناوي
- اعلان ملابس النصر أحسن ملابس في مصر يليق بقناة توك توك
اعلان ملابس النصر واحد من أسوأ الإعلانات في التاريخ
- حتى الآن بيبسي مستمرة في عرض أسخف إعلاناتها في تحدي للمشاهدين.. في الوقت اللي سيفن اب بتشكل عليها في الأفكار
- عمرو سعد في بركة بيقول انه ممثل جامد والمسلسل نفسه فيه شغل في الكتابة
- انا معجب بتجربة محمد عزمي في قمر هادي.. وشايفه كويس ويستحق فرص كتير
- يوسف الشريف وقع مسلسل لرمضان القادم.. وحشنا الساسبنس اللي على حق.. ( مش لأجلي انا.. لأجل الشابوهات اللي مش لاقيه حد يستوعبها من بعدك يا كبير )
- اول مشكلة عند ياسمين صبري هو صوتها مالوش علاقة بالموقف.. تاني مشكلة ان ريأكشناتها فلات.. ودي أزمة كبيرة ان ربنا يدي ممثلة أنوثة مفرطة..ويبتليها بفلات في الأداء

دعاء اليوم: محمد صلاح يارب

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