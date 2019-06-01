مشاركة مصرية بالمسرح الدولي للمنتدي الإنساني الدولي بليفاديا

أكد القنصل الروسي بالإسكندرية ومدير المركز الروسي للعلوم والثقافة، مراد جاتنين، أن العام المقبل 2020 هو العام الثقافي المصري الروسي، حيث يمثل حدثا مهما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.



وقال القنصل الروسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن طفلين من الإسكندرية يشاركان في فعاليات مشروع المسرح الدولي (نلعب بوشكين باللغة الروسية) الذي ينعقد في روسيا، مشيرا إلى أن المهرجان الدولي ينعقد بمشاركة دولية للأطفال من 7 دول منها فرنسا وأرمينيا وبلغاريا.



وأوضح أن الهدف من تلك المشاركة يتمثل في التعريف بالثقافة الروسية، ويأتي مشروع المسرح في إطار فعاليات المنتدي الإنساني الدولي بليفاديا في مدينة يالطا في مطلع شهر يونيو الجاري.



ولفت إلى أن الأطفال المشاركين في المهرجان الدولي يقدمون "الغناء، الأدب، المسرح" والأعمال الإبداعية، مضيفا أنه من المقرر إقامة فعاليات مماثلة في المستقبل يشارك فيها الأطفال في الأنشطة الإبداعية للتعريف بالثقافة والفنون الروسية.