خلف الله: رؤية السيسي للإرهاب خارطة طريق لمحاربته

أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية والقمة الإسلامية التى انعقدتا بمكة المكرمة عبرت عن الموقف المصري تجاه تحديات الأمن القومي العربي والإسلامي وكشفت بوضوح عن صحة الموقف المصري وتأكيده منذ سنوات ضرورة محاربة الفكر الإرهابي والقضاء عليه.



وقالت خلف الله في بيان إن رؤية الرئيس السيسي وتوجهه الذي أكد عليه أكثر من مرة أن أمن الخليج هو أمن مصر وأن لن يسمح بزعزة استقرار المنطقة نموذج ومواقف تاريخية سيخدلها التاريخ لزعيم عربي يحمل بين يديه هموم والتحديات التى تواجهه وطنه.



وأضاف خلف الله، أن تعريف السيسي للإرهاب والأخطار التى تهدد أمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية لاقي ترحاب كبير من جميع الحضور الذين فطنوا إلى حكمة وصحة رؤية الرئيس المصري وأن رؤيته تعتبر خطة عمل شاملة للحفاظ على الأمن القومي العربي والخليجي في مواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام وأمن الخليج بشكل خاص ضد الأطماع الإيرانية.