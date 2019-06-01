ضابط اتحادي: منفذ هجوم فرجينيا بيتش اشترى الأسلحة بشكل قانوني

قال ضابط اتحادي أمريكي اليوم السبت إن المسلح الذي قتل 12 شخصا في مبنى بلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية اشترى فيما يبدو الأسلحة التي استخدمها بشكل قانوني.



وقال أشان بنديكت من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات إن مسدسين عيار 45 عثر عليهما في موقع هجوم يوم الجمعة.



واشترى المهاجم واحدا في 2016 والثاني في 2018،وأضاف في مؤتمر صحفي أن سلاحين آخرين عثر عليهما في منزل المشتبه به دواين كرادوك (40 عاما).