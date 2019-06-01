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السبت 01/يونيو/2019 - 10:36 م

رئيس هيئة السكة الحديد يتابع تشغيل القطارات الإضافية

المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان
علا غزال
dostor.org/2651189

تفقد مساء اليوم، المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من الإثنين ٢٨ مايو إلى ١٠ يونيو المقبل بواقع ١٠ قطارات يوميا فى الاتجاهين منهم ٦ قطارات مكيفة و٤ قطارات مميزة إضافة إلى ٤٩٠ عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى باجمالى حوالى ١٣٩ ألف مقعد إضافى خلال عطلة عيد الفطر المبارك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

ووجه رئيس الهيئة بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وكذلك زيادة عدد شبابيك وأكشاك التذاكر وتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

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