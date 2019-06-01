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سياسي
السبت 01/يونيو/2019 - 10:34 م

سؤال برلماني للحكومة بشأن إدارة شركة أجنبية أسواق الجملة

داليا يوسف، عضو مجلس
داليا يوسف، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2651188

قدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة أسواق الجملة في مصر.

وقالت النائبة إن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، وافق على طلب وزارة التموين، بعقد اتفاقية مع شركة "رانجيس" الفرنسية للتعاون في مجال إدارة أسواق الجملة المصرية وتقديم الدعم الفني اللازم لتلك الأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، لخفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019، إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية للتخزين والتعبئة والفرز في مناطق محددة في أرجاء الجمهورية.

وأكدت أن هناك مخاوف من عدم استكمال تلك التجربة، لا سيما بعدم وضوح شكل الإدارة التي تتبعها الشركة الفرنسية مع الجانب المصري في إدارة أسواق الجملة، ومدى تحقيق الاستفادة منها للمستهلك، وآلية ضخ الاستثمارات التي تتبناها الشركة الفرنسية في ذلك المجال.

ولفتت إلى أن الأمر يعكس عدم وجود القدرات الكافية بالحكومة أو شركاتها لإدارة الأسواق، والتحكم في أسواق الأجانب في الأسواق المصرية بعيدا عن دور الحكومة في ضبط منظومة الأسعار.

ونوهت يوسف، إلى تعلل الحكومة بأن الهدف من ذلك هو تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 و20% العام الجارى، مؤكدة أن ذلك أمرا غير مضمون على الإطلاق، كما أن السؤال الذي يطرح نفسه هل لا تستطيع الحكومة القيام بذلك دون شركات أجنبية، لتوفير النفقات.

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