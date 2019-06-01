الاتحاد المغربي يجهز ملفًا لرفعه للهيئات القارية والدولية للدفاع عن الوداد

عقد الاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعا مساء اليوم السبت لبحث الأحداث التي وقعت في مباراة الوداد المغربي أمام مضيفه الترجي التونسي مساء أمس الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة نهائية لم تكتمل، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض نادي الوداد استكمال اللقاء بعد إلغاء حكم المباراة باكاري جاساما هدفا للفريق المغربي دون الرجوع لتقنية "الفار".

وقرر الاتحاد المغربي في اجتماعه اليوم، تكليف مختصين لإعداد ملف مشترك بين الاتحاد المغربي ونادي الوداد لرفعه إلى الهيئات القارية والدولية للدفاع عن حقوق الوداد، بالإضافة إلى منح الصلاحية الكاملة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم للدفاع عن ملف الوداد خلال الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرابع من شهر يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" قد أعلن في وقت سابق عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو المقبل، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.