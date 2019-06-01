فرق إنقاذ هندية تبحث عن 8 متسلقين فقدوا في الهيمالايا

قال مسئولان بالحكومة الهندية إنه تم إرسال فريق إنقاذ للبحث عن ثمانية متسلقين كانوا يحاولون تسلق جبل داندا ديفي ثاني أعلى قمة جبلية بالهند، لكن يعتقد أنهم تعرضوا لانهيار جليدي كبير.



وذكر فيجاي كومار جوجداندا أكبر مسئول للحكومة بمنطقة بيثوراجار في ولاية أوتار كاند الجبلية، أن البحث بدأ اليوم السبت عندما تخلف المتسلقون عن العودة لمخيمهم، مشيرا إلى أن البحث قد يستغرق أياما للوصول إلى المنطقة التي يعتقد أنها كانت آخرمحطاتهم.



وقال سانجاي جونجيال المفتش العام للشرطة بقوة التحرك السريع في أوتار كاند في تصريح لرويترز إن متسلقين آخرين بالمجموعة كانوا قد عادوا في وقت سابق وأبلغوا المسئولين أن رفاقهم لم يعودوا لقاعدتهم وفقا للبرنامج.



ويتعذر على طائرات الهليكوبتر التي تشارك في البحث الهبوط في أي موقع بالمنطقة المعنية لوعورة التضاريس.



وأضاف المسئولون إن من بين المفقودين متسلقين من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا والهند.



والمنطقة التي فقد فيها المتسلقون تقع ضمن الجزء الهندي من مرتفعات الهيمالايا، ويقع الحادث قرب نهاية موسم التسلق الذي شهد حوادث وفاة متزايدة على نحو خاص هذا العام.



ولقي تسعة على الأقل حتفهم في الجانب النيبالي من جبل إيفرست حتى الآن هذا العام، وهو أدمى موسم لتسلق القمة منذ 2015.

