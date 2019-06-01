السفارة البريطانية بالقاهرة في رسالة لصلاح: بالتوفيق يا "أبو مكة"

أعربت السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم السبت عن تمنياتها بالتوفيق للاعب المصري العالمي، محمد صلاح، فى المباراة التى يقود فيها فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة توتنهام هوتسبير، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقامة على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وكتبت السفارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - "رسالة اليوم الـ27 ليست من سلة رسائل رمضان" التي دأبت السفارة على توجيهها يوميًا خلال الشهر المبارك "إنما هى رسالة منا جميعا في السفارة: "بالتوفيق يا ابو مكة!".



ودأبت السفارة البريطانية بالقاهرة - منذ مطلع شهر رمضان الكريم - على توجيه رسالة يومية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول الاسلام والمسلمين فى المملكة المتحدة.