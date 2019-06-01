لجنة تطوير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تعقد أولى جلساتها بعد عيد الفطر

قررت لجنة تطوير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عقد أولى جلساتها بعد عيد الفطر مباشرة، لوضع خطة التطوير الخاصة بالمرحلة المقبلة.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قرر في اجتماعه اليوم السبت، تشكيل لجنة تطوير النشاط الرياضي، والتي تضم في عضويتها إبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد الدماطي أعضاء المجلس، حيث تبدأ اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لبحث سبل تطوير العمل داخل قطاع النشاط، بناء على توجيهات مجلس الإدارة.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول جلساتها بعد عيد الفطر بالاجتماع مع رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي؛ لوضع خطة التطوير الخاصة بالمرحلة المقبلة على صعيد الهيكلة وخريطة العمل، وآليات تطبيق القرارات بما يحقق طفرة كبيرة على صعيد كافة الفرق الرياضية.



وتناقش اللجنة أفضل السبل لتطوير جوانب العمل الإداري بالنشاط الرياضي، وما يتعلق به من أمور خاصة بالأجهزة الفنية والفرق، بما يؤدي في النهاية إلى الهدف المطلوب وهو تطبيق نظام احتراف في الإدارة ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأجهزة والفرق في كافة المسابقات، ويحقق الأهداف التي يسعى إليها مجلس الإدارة.