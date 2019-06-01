رئيس موزمبيق: 1.2 مليار دولار تعهدات دولية لإعمار المناطق المتضررة من الإعصارين

قال الرئيس الموزمبيقي فيليب جاسينتو نيوسي اليوم السبت إن المانحين الدوليين تعهدوا بالمساهمة بمبلغ 1.2 مليار دولار لإعادة بناء المناطق التي ضربها إعصارا "إيداي" و"كينيث".

جاء ذلك في ختام مؤتمر دولي لإعلان التبرعات عُقد يومي الجمعة والسبت في مدينة بيرا الساحلية بموزمبيق.

وشكر الرئيس نيوسي الأمم المتحدة على دعمها لبلاده في أعقاب الإعصارين، قائلا إنها "أنقذت حياة الموزمبيقيين".

من جانبه، قال مركز أنباء الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية وشركاءها في المجال الإنساني متواجدون على الأرض منذ بداية الأزمة لدعم الجهود الحكومية، وتوزيع الطعام ومياه الشرب والدواء على المتضررين وتوفير المأوى للنازحين، وتنسيق الدعم الدولي.

وتوجه أمين عام المنظمة الأممية أنطونيو جوتيريش برسالة إلى المانحين المجتمعين في مدينة بيرا، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضررا في موزامبيق، قائلا إن "هذه هي اللحظة التي نترجم فيها تضامننا مع دولة تأثرت بأحد أسوأ الكوارث المرتبطة بالمناخ في تاريخ أفريقيا إلى أفعال ملموسة".

وكان المؤتمر الدولي يسعى إلى جمع 3.2 مليار دولار لدعم جهود إعادة الإعمار في موزمبيق في المجالات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية المتضررة في سبع مقاطعات، هي سوفالا ومانيكا وتيتي وزامبيزيا وإينهامباني ونامبولا وكابو ديلجادو.

وانتهز الأمين العام فرصة انعقاد المؤتمر ليدق ناقوس الخطر مجددا بشأن تغير المناخ وخطورته المتنامية، حيث خلف إعصار إيداي وحده أكثر من 600 قتيل في موزامبيق فقط.