مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 27

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل كلبش 3 للنجم أمير كرارة العديد من الأحداث المهمة وأبرزها لقاء المذيعة شهيرة باللواء جلال خطاب بعد أن انضمت لفريقه للإيقاع بأكرم صفوان، وطالب جلال منها الاستماع لكل طلبات أكرم من أجل التقرب منه ومعرفة كل أسراره بعد أن علمت أنه يجهز خطة لتدمير البلد.



ومنع النائب العام النشر في قضية مقتل أمجد صفون شقيق أكرم صفوان، ووصل سميح منزله بعد اجتماعه مع سليم الأنصاري ووجد جومانا مقتولة، ويبدو أن الحلقات القادمة ستحمل عددا كبيرا من المفاجآت.



مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد على رزق.