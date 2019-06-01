ترامب يعزي أهالي ضحايا فرجينيا بيتش بعد حادث إطلاق النار

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعازيه لأهالي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار في مبنى تابع للإدارة المحلية بمدينة فرجينيا بيتش أمس الجمعة.

وأشار ترامب، في تغريدة على تويتر، إلى أنه تحدث هاتفيا مع حاكم المدينة رالف نورثام عقب الحادث، وكذلك اليوم السبت مع العمدة ونائبه لتقديم التعازي لسكان المدينة، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تقف إلى جانبهم في كل ما يحتاجونه من مساعدة.

وقال جيمس كيرفيرا مسئول الشرطة بالمدينة ـ الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فرجينيا ـ إن الحادث وقع في الرابعة بعد ظهر أمس الجمعة حين بدأ شخص مسلح في إطلاق النار بصورة عشوائية مما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين.

وقد تم تحديد هوية الشخص المعتدى بأنه يدعى ديواين كرادوك ـ 40 سنة ـ وهو مهندس خدمات عامة وقد لقي حتفه بعد تبادل إطلاق نار استمر فترة طويلة مع أربعة من ضباط الشرطة، وتحددت هوية الضحايا بأنهم 11 شخصا من موظفي المدينة بالإضافة لأحد المقاولين.