متطوعون يوزعون وجبات إفطار للصائمين على الطريق الدولي بشمال سيناء

قام فريق متطوعى مؤسسة الشجرة "Tree Foundation" للتنمية والفن بالعريش (خلال أيام شهر رمضان الكريم) بمبادرة إفطار الصائمين على الطريق الدولي الساحلي لمدينة العريش، حيث ينتشر متطوعو المؤسسة بالتزامن مع موعد الإفطار حاملين الوجبات لتوزيعها على المارين على الطريق.

وأعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة محمد سعيد تمساح اليوم السبت أن هذه المبادرة توجه رسالة إلى شباب مدينة العريش والمحافظة بأهمية الأعمالُ التطوعيّة؛ باعتبارها أحد المصادر المُهمّة للخير؛ حيث إنها تساهم في عكسِ صورة إيجابية عن المجتمع وتوضحُ مدى ازدهاره.

من جانبه، أشار المشرف على فريق المتطوعين السيد العدل إلى أنه عقب انتهاء مبادرة إفطار الصائمين المارين على الطريق يقام حفل الإفطار السنوي الخاص بمتطوعي ومجلس أمناء المؤسسة، مشيرا إلى أنه أصبح اعتيادا سنويا اعتاد فريق التطوع على تنفيذه سنويا لخلق أجواء من المحبة، مقدما الشكر لكل أب وأم شجعا أبناءهم على فعل الخير.