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فن
السبت 01/يونيو/2019 - 09:41 م

مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة 27

مسلسل ابو جبل احداث
dostor.org/2651147

يواصل مسلسل ابو جبل إستكمال أحداثه في إطار تشويقي شيق اليوم من بالحلقة السابع والعشرون من العمل،حيث انتهت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "أبوجبل"، بطولة النجم مصطفى شعبان والذى يعرض يوميًا خلال شهر رمضان على شاشة OnE الفضائية، على كشف الكوافيرة "فتلة" عن اسم الشخص الذى طلب منها استخراج نسخة من مفتاح منزل حسن أبوجبل.

وقالت إنها كانت مجرد وسيط وأن شخصا يدعى عبده المهم، سايس جراج، هو الذى أعطاها المفتاح لمعرفته بعلاقتها مع مانجا "الصنايعى"، وأنه اتصل بها منذ فترة وأخبرها بأن المصلحة الأخيرة ستنكشف، وأغلق تليفونه ولم تعرف طريقه، وأنه من منطقة "الجيارة".

وشهدت الحلقة طلب رحاب "نجلاء بدر" من المحامى الخاص بها خلعها من زوجها سعد "دياب".

وانتقل حسن "مصطفى شعبان" للاختباء فى فيلا والد حبيبة شقيقه رزق "محمد على رزق".

مفاجأة الحلقة كانت خروج سعد من السجن بعد مساعدة من وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" والذى ظهر من جديد بعد الاختفاء عدة أيام، وتحديدا بعد موت ابنه أحمد "عصام السقا".

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