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محافظات
السبت 01/يونيو/2019 - 09:41 م

محافظ الغربية: توريد 126 ألف طن قمح

اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أ ش أ
dostor.org/2651146

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم توريد 126 ألف طن قمح من المستهدف منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل 2019 والذي يستمر إلى 15 يوليو القادم وذلك من إجمالي 134 ألف طن متوقع توريدهم من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألفا و936 فدانا.
وأضاف أن الطاقة الاستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طنا، مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طنا.
وأكد محافظ الغربية على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الالتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.
وأشار إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميًا بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.

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