"المصريين الأحرار" ينظم دوري شبابنا ثروتنا بأكاديمية المقاولون العرب

شهد إستاد السويس مباريات دوري "شبابنا ثروتنا " تحت رعاية حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وقيادة عادل فاضل الأمين العام للحزب بالسويس بالتعاون مع أكاديمية المقاولون العرب.



وأقيم الدوري على ثلاث ملاعب بإستاد السويس شمل 4 فئات عمرية تحت ١٨ وتحت ١٥ وتحت ١١ وتحت ٩ سنوات تحت إشراف الكابتن محمود مهدي المدير التنفيذي.



وستتم التصفيات النهائية وتوزيع الهدايا المقدمة من حزب المصريين الأحرار عبارة عن 4 كؤوس للمراكز الأولى للأربعة فئات وميداليات للمراكز الثانية و4 جوائز لأفضل حارس مرمى و4 جوائز للهدافين لكل دورى من الاربع فئات ومنح كأس المصريين الأحرار لأكاديمية المقاولون العرب.



وقال عادل فاضل الأمين العام للحزب بالسويس اننا دائما نعمل على تشجيع المواهب المتميزة وأكتشافها وتنميتها لأنها ثروتنا الحقيقية.