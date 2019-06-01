حزب العمال ينتقد تدخل ترامب في الشأن الداخلي لبريطانيا

اتهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الشأن الداخلي لبلاده معتبرا أن هذا أمرا غير مقبول.



وأيد ترامب في تصريحات سابقة تولي بوريس جونسون وزير الخارجية السابق رئاسة الوزراء خلفا لتيرزا ماي، مؤكدا أنه الأوفر حظا بتولي زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة.



وأوضح كوربن أن نوابا آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين الحاكم سعوا أيضا لكسب دعم ترامب باستثناء وزير البيئة مايكل جوف الذي انتقد موقف الرئيس ترامب من إيران.



وقال كوربن، إن محاولة ترامب لتحديد من سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم تدخل غير مقبول بالمرة في ديمقراطية بريطانيا.



وأضاف: "رئيس الوزراء القادم لن يختاره الرئيس الأمريكي ولا 100 ألف عضو بحزب المحافظين بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أيام أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم السابع من يونيو الجاري.