مسلسل "قمر هادي" تفاصيل الحلقة 27

يستكمل المتابعين مسلسل التشويق والاثارة "قمر هادى"، حيث انتهت احداث الحلقة 26 من مسلسل "قمر هادى" بإخبار يسرا اللوزى هادى أبوالمكارم "هانى سلامة"، بأنها ميرال أخت رامز.



وعادت ميرال بالذاكرة، وتذكرت مقتل رامز صديق هادى أبوالمكارم، وتذكرت وجودها فى الكنيسة وهى تتحدث إلى أب كاهن، وتقول له إنها متعبة منذ موت أخيها رامز، وأنها تريد أن تترهبن لأنها لو خرجت للعالم ستقتص له.



ومن المتوقع أن تبحث ميرال عن قاتل أخيها، فى الحلقة 27 من المسلسل، فهل تعرف أن هادى هو الذى قتله بفعل جرعة المخدرات الزائدة؟



"قمر هادى"، بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزى، محسن محيى الدين، نورهان، مريم حسن، هادى الجيار، حمزة العيلى، مؤمن نور، هاجر عفيفى، محمد علاء، عزوز عادل، هايدى رفعت، كريم سرور، ياسمين ورحاب عرفة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى.

