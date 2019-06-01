مسلسل "ولد الغلابة" تفاصيل الحلقة 27

يتابع المشاهدون المسلسل التشويقى "ولد الغلابة"، على قناة mbc مصر الحلقة 27 الساعة العاشرة مساء.



وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل ولد الغلابة اتفاق “عيسي” مع المحامي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر علي توصيل الفيديو مزيف للشرطة بوجود شقيقه في السودان وذلك مقابل مبلغ مادي يقوم عيسي بإعطائه له، وقد تشهد الحلقة 27 من المسلسل احداث قوية وفريدة من نوعها، وذلك لان احمد السقا سيتوقف عن تجارة المخدرات.



ولد الغلابة من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.