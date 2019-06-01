مسلسل "لمس اكتاف" تفاصيل الحلقة 27

تستكمل اليوم السبت، عرض الحلقة 27 من مسلسل "لمس اكتاف " على قناة cbc، في تمام الساعة 11 مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة مشهد دفن "فارس" وسط صدمة كبيرة وانهيار والدته، وحتى ‏الآن لم يعلم أدهم الذى يحتفل بزواجه من غادة "إيمان العاصى" ‏بوفاة ابنه حتى تلقى رسائل عديدة من شقيقته تبلغه بضرورة ‏الحضور.‏

ذهب أدهم "ياسر جلال" إلى أخته بعد تلقيه رسائل منها، وتفاجأ ‏بوجود عزاء فى منزله، فأخبرته طليقته بوفاة ابنهما "فارس" ليصاب ‏بذهول حيث يذهب بعدها إلى مدفن ابنه ويتذكر أحاديثهما سويا.

وأخبرت ‏إيمان "كارولين عزمى" أدهم بوفاة نجلهما بسبب سيجارة إستروكس، ‏لكنه أنكر هذا التصرف من ابنه واتهم "على" ابن صديقه أشرف ‏‏"كرم جابر" بقتله، لأنه الوحيد من بين جميع أصدقاء فارس الذى ‏يتعاطى المخدرات.‏

علمت عايدة "حنان مطاوع" بخبر وفاة فارس وأصرت على تقديم ‏العزاء لأدهم وطليقته، وفى المقابل ألقت الشرطة القبض على "جو" ‏بتهمة قتل "فارس"، بعد أن تعرف عليه شهود عيان، مؤكدين أنهم ‏شاهدوه وهو يلقى فارس من سيارته بعد وفاته نتيجة جرعة زائدة ‏من الاستروكس‎.‎

وقررت عايدة "حنان مطاوع" التوقف عن الإتجار فى المخدرات بعد ‏واقعة وفاة فارس، وذهب حمزة "فتحى عبد الوهاب" ليقدم العزاء ‏لـ"أدهم"، وخلال تواجده معه يتلقى مكالمة من الضابط "علاء" يخبره ‏بضرورة مقابلته لأن من قتل ابنه ليس "جو" ولكن من يجلس أمامه ‏الآن فى إشارة منه إلى "حمزة".‏

"لمس أكتاف" سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، وهبة عبدالغني، شريف دسوقي