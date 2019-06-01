مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 27

يتابع المشاهدين اليوم أذاعه الحلقة 27 من مسلسل " زلزال " اليوم في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويعاد لاول مرة في تمام الساعة الثامنة في الصباح ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك من خلال شبكة قنوات DMC دراما.



كما تداولت احداث الحلقة 26 من مسلسل زلزال لمحمد رمضان نقل امل كتخه إلى المستشفى للولادة وسط غياب والدها “خليل كتخة”، ويتم الكشف انه يتواجد مع سميرة مقرون في المنزل ويبدوا انه توزجها أو يقيم علاقه معها، كما تداولت احداث قوية وهي تزوج زوج ابنته ريهام ومعرفتها بذلك من قبل ربيع، ويذهب خليل ولميا مسرعين إلى هناك ليجدا أن قاسم تزوج على ابنتهم ليهدده خليل بأن كل ممتلكاته باسم ابنته واذا اراد الحفاظ عليها فعليه أن يطلق ولاء.



ومن جانبه فقد يتزوج زلزال من صافيا في منزلهما الجديد وذلك بعد حصوله على شهادة بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا كما يشهد علي ذلك العقد ابن عم صافيا كوكيل لها بعدما كان يريد الزواج منها فى السابق ولكنه أراد الا يتركهم فى هذه المناسبة، كما يطلب محمد حربي من صافيا عدم النزول الى السوق مرة أخرى وأن تبقى فى المنزل فيما يطلب من والدتها “وديدة” الاقامة معهما فى المنزل.



يذكر أنه يشارك في مسلسل زلزال الجديد 2019 بطولة الفنان محمد رمضان كل من الفنان ماجد المصري وكذلك الفنانة الشابة حلا شيحة في المسلسل بجوار محمد رمضان، وتعود قصة المسلسل لتأليف عبدالرحم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.