مسلسل "قابيل" احداث الحلقة 29

اقترب الضابط طارق كمال "محمد ممدوح" من الإيقاع بـ"قابيل" في احداث الحلقة 29 من مسلسل "قابيل" على قناة mbc مصر.



ويطارد طارق كمال "محمد ممدوح" آدم أو "قابيل" الذي يجسده محمد فراج في الاسكندرية ويحاول منعه من السفر والهرب خارج البلاد بعد ان قابله للمرة الأولى في الحلقة السابقة واستطاع آدم الهرب في اللحظات الأخيرة وأفسد خطة طارق كمال.وتعرض حلقات مسلسل قابيل في تمام الساعة التاسعة مساءً، علمًا أن مجموعة قنوات إم بي سي بدأت عرض مسلسلاتها قبل يومين من انطلاق الشهر.



يذكر أن مسلسل "قابيل" يقوم ببطولته محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلى الطيب وإخراج كريم الشناوى.

