"القوى العاملة" تعلن توافر 140 فرصة عمل براتب 4500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 140 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الغذائية الخاصة بأوسيم، براتب يصل إلى 4500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 15 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال، أو مؤهل متوسط، و20 سائقا، على أن تكون لديه رخصة قيادة أولى أو ثانية، براتب 4500 جنيه، إضافة إلى عمولة.



وتحتاج الشركة، إلى 100 عامل إنتاج، و5 فنيي تبريد وتكييف، براتب 3500 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 35 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبدل مواصلات، ووجبات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 01001220782، والتواصل مع المدير المسئول باسم إبراهيم، أو سمير طه، أو التوجه لمقر الشركة البراجيل، أوسيم، الجيزة.