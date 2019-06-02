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اقتصاد
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:35 ص

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
دعاء أبو العزم
dostor.org/2651127

استقرت أسعار الدواجن، اليوم الأحد، طبقًا لسعر بورصة الدواجن الرئيسية، وتماشيًا مع التغيرات اليومية.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراوحت اليوم بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، في حين سجلت الدواجن البلدي 43 جنيهًا للكيلو لدى محلات البيع بالتجزئة، والدواجن الساسو بين 32 و33 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت الأبيض سعر يتراوح ما بين 3.50 و7 جنيهات.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر تراوح بين 26 و30 جنيهًا، وسجلت الأمهات البيضاء ما بين 21 و22 جنيهًا.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.

وكانت الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، شهدت حالة من الارتفاع خصوصًا مع زيادة الاستهلاك اليومي خلال شهر رمضان.

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