"الحرية المصري" ينظم الحفل الختامي لمسابقة كرة القدم

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة قنا، احتفالية كبرى بمناسبة الحفل الختامى لمسابقة كرة القدم، بحضور المهندس معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب، وقيادات الحزب بقنا.



وأكد محمود، أن حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، نجح فى تنظيم مسابقة رمضانية رائعة لكرة القدم.



وأشار إلى أنه يكفى شباب حزب الحرية المصري أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شارك مع حسب الله وقيادات الحزب في الحفل الختامي للبطولة، وتوزيع الجوائز.

