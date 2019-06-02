أسعار الياميش اليوم بالأسواق

شهدت أسواق البلح، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار البلح الأبريمى بين 10 و15 جنيهًا، في حين تراوح سعر البلح البارتمودا بين 18 و20 جنيهًا، والجنديلة بين 25 و30 جنيهًا، وشامية البيضاء من 15 و35 جنيهًا للكيلو، والملاكابى من 10 و20 جنيهًا، والبلح السكوتى سجل 17 جنيهًا للكيلو.



كما تراوحت أسعار الياميش بين 250 و275 جنيهًا للكاجو، والزبيب المصرى تراوح بين 30 و60 للكيلو، والزبيب الإيراني ما بين 70 و80 جنيهًا، والمشمشية ما بين 60 و110 جنيهات للكيلو، والتين نحو 20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو بنحو 60 جنيهًا، والتين السورى ما بين 100 و130 جنيهًا للكيلو، والقراصيا تتراوح ما بين 60 و75 جنيهًا.



في حين سجل سعر المكسرات بالقشر "بندق ولوز وعين جمل" نحو 100 جنيه للكيلو، والمقشر تراوح ما بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، وقمر الدين بين 8 و10 جنيهات، وقمر الدين السورى ما بين 25 و35 جنيهًا، والسوداني تراوح ما بين 24 و30 جنيهًا للكيلو، وجوز الهند "الخشن" تراوح ما بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، و"الظفر" نحو 70 جنيهًا، والشعر 65 جنيهًا للكيلو، أما أسعار التمر الهندى فتتراوح ما بين 15 و30 جنيهًا، والبلح المعلب نحو 15 جنيهًا للعلبة.