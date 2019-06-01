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سياسي
السبت 01/يونيو/2019 - 09:14 م

برلمانية تطالب الحكومة بإعلان استراتيجية للحد من نسب الفقر

النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله
محمد جعفر
dostor.org/2651116

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسـؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن استراتيجية الحكومة للحد من نسب الفقر في مصر.

وقالت النائبة، إن البنك الدولي، أكد في دراسة حديثة له، أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي، واستيعاب القوى العاملة المتنامية.

وأشارت إلى أن البنك أوضح أن عدم المساواة آخذة في الازدياد، رغم كون الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة؛ إذ إن معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010.

وأكدت أن هناك تعتيم من الحكومة حول نسبة الفقر في مصر، رغم أن هناك عمليات إحصاء جديدة قامت بها الأجهزة المعنية على أعلى مستوى إلا أنه لم يتم الإعلان عن نسبة الفقر.

ونوهت رزق الله، إلى أن ارتفاع نسبة الفقراء تحتاج لحلول عاجلة وفورية أبرزها الدعم المالي وتوفير دعم عيني موجه إلى الفقراء، بجانب زيادة الاستثمار بشكل عام، وفي المشروعات كثيفة الأيدي العاملة بشكل خاص، لتقليل نسب البطالة وزيادة التشغيل.

وطالبت الحكومة بإعلان استراتيجية واضحة للحد من نسب الفقر في مصر، ومواجهة ضيق المعيشة من خلال إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المواطنين في الفئات الأكثر احتياجا.

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