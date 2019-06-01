"السكة الحديد" تعلن استعدادها لصيف 2019 بإلغاء مواعيد قطارات وتعديل أخرى

قررت هيئة السكة الحديد، إيقاف بعض قطارات وهما قطار رقم 448 وآخر رقم 655 ركاب خط "محرم بك-الضبعة"، وبالعكس خلال فترة التشغيل الصيفي لقطارات خط "مطروح- الإسكندرية"، وذلك بدءا من يوم الإثنين الموافق 3 يونيو الجاري.



وبحسب منشور رسمي لهيئة السكة الحديد حصلت "الدستور" على نسخة منه، سيتم تعديل ميعاد قطار رقم 300 إكسبريس خط " الإسكندرية- مطروح"، ليتحرك من الإسكندرية الساعة 06:10 صباحًا، بدلًا من الساعة 06:40 صباحًا، وتعديل ميعاد قطار رقم 653 ركاب خط "الحمام- محرم بك"، ليتحرك من الحمام الساعة 15:10 عصرًا، بدلًا من الساعة 14:40.



ووفقا للمنشور، من المقرر أن تعود القطارات التى سيتم إيقافها فور الانتهاء من التشغيل الصيفي للقطارات العاملة بالوجه البحري، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالسكة الحديد، لتشغيل القطارات المكيفة والنوم، بخط "القاهرة- الإسكندرية- مطروح"، ضمن التشغيل الصيفى للقطارات لخدمة جمهور ركاب السكة الحديد بالوجه البحري.