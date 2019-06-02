أسعار الجبس اليوم.. "القومية" بـ879 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الجبس، اليوم الاحد، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، وجبس "البلاح" 818 جنيهًا للطن، وجبس "الدولية" 740 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 787 جنيهًا للطن، وجبس "مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.



وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، وجبس "السويس" 804 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 905 جنيهات للطن.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.