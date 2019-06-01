المعارضة السودانية ترفض فض الاعتصام

أدانت "قوى الحرية والتغير" المعارضة بالسودان، لجوء المجلس العسكري الانتقالي إلى بدء فض اعتصام أمام مقر القيادة المسلحة للجيش بالخرطوم.



وأوضحت قوى الحرية في بيان اليوم، أن القوات الأمنية والعسكرية اتجهت إلى استخدام القوة المفرطة، وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين في شارع النيل، ولا تعير اهتمامًا لحياة الأبرياء على الرغم من التواصل المستمر للجنة الأمنية مع لجنة العمل الميداني، إلا أن الترتيبات المتفق عليها لم تنفذ، بل وينفذ القادة العسكريون ما يفكرون به، وللأسف لا تفكير سوى في إشعال نيران العنف.



وأكد البيان أن الوضع في شارع النيل ظل محل نقاش مع اللجنة الأمنية، لكنها تجاهلت هذه النقاشات وتوجهت للتصرف من جانب واحد، ليسقط مصابين أبرياء في هجوم اليوم.



وأضاف البيان: "ما زلنا نؤكد أن سلميتنا كانت درعنا الحامي خلال ثورتنا، وسلاحنا الأمضى الذي لم ولن يكسره سلاح، ونشدد على التزامنا بذلك، وسنظل نشهر هتافنا مدويًا لتسقط كل البنادق، ونبني بلادنا مدنية ديمقراطية كما نحلم".



وأعلن المجلس العسكري في وقت سابق عن استعداده لتسليم السلطة إلى مدنيين فورًا إذا وجد من يستحق ذلك.