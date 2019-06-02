كم من القهوة يكفى الإنسان؟.. دراسة تُجيب

يعتبر شرب القهوة من العادات الهامة، لدى الكثيرين، فقد تتحول إلى إدمان مع بعض الأشخاص، فشرب المزيد منها قد يتسبب في الكثير من المشكلالت الصحية.



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يؤدي الأفراط في شرب القهوة، إلى أمراض القلب الذي يعتبر السبب رقم واحد في العالم.



وقدم موقع "ماي هيلث" الطبي، الأعراض التي يمكن أن تنذرك بأن شرب القهوة أصبح من العادات الخطرة على صحتك.



أوضح الأطباء، أن الثقل في الرأس، من الأمور الشائعة والتي تنذرك بخطورة القهوة، بالإضافة إلى الإسهال؛ بسبب استهلاك الكافيين والمعدة الفارغة.



ومن الأعراض السلبية للإفراط في شرب القهوة، الأرق والصداع والحمى، وتوتر العضلات والهزات، وسرعة دقات القلب.



وأكد خبراء الموقع، أن شرب كوبين من القهوة، كافي جدًا طوال اليوم، وإذا زادت عن هذا الحد ستؤثر بالسلب.