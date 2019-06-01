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السبت 01/يونيو/2019 - 08:33 م

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر
حسام فوزي
dostor.org/2651061

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح ضد نظيره توتنهام بعد نصف ساعة من الآن في مباراة مصيرية لحسم صراع لقب دوري أبطال أوروبا.


ويبدأ النجم المصري محمد صلاح اللقاء أساسيا، وتقدم الدستور لمتابعيها خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).  

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على: 

 beIN SPORTS HD4 - beIN SPORTS HD3 - beIN SPORTS HD2  - beIN SPORTS HD1 - beIN SPORTS 4K

 
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام 9 من مساء اليوم، على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.



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