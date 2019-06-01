مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح ضد نظيره توتنهام بعد نصف ساعة من الآن في مباراة مصيرية لحسم صراع لقب دوري أبطال أوروبا.





ويبدأ النجم المصري محمد صلاح اللقاء أساسيا، وتقدم الدستور لمتابعيها خدمة بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).





مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على:





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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام 9 من مساء اليوم، على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.





كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.











