القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 08:24 م

تيم المهزوز يبلغ الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة

النمساوي دومينيك
النمساوي دومينيك تيم وصيف
dostor.org/2651054

تجاوز النمساوي دومينيك تيم وصيف بطل العام الماضي الهزة التي تعرضلها في المجموعة الثانية ليشق طريقه إلى الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و4-6 و6-2 و7-5 على لاعب أوروجواي بابلو كويفاس اليوم السبت.

وخسر المصنف الرابع السيطرة على بعض أوقات اللقاء على ملعب سوزان لينجلن لكن ضرباته الأمامية القوية أحدثت الفارق ليضرب موعدامع اللاعب الفرنسي والمرشح المحلي جايل مونفيس.

ولم يواجه مونفيس أي مشكلة في الإطاحة بالفرنسي انطوان اوانج الذي انتهت مسيرته في المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة بالخسارة 6-3 و6-2 و6-3 على ملعب فيليب شاترييه.

وبدا منافس تيم، كويفاس المصنف 47 على العالم والمتخصص في الملاعب الرملية، في غاية القوة لكن الذي اهتم به اللاعب النمساوي هو التوقيت وليس كيفية للفوز على منافسه.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

السيسي يلتقي رئيس جمهورية جامبيا

وزيرة التضامن تكتب لـ"الدستور Newsletter": قوة التطوع الناعمة

الباز يوضح: لماذا كان يكره "غاندي" المسيحيين؟

السيسي يلتقي خادم الحرمين الشريفين

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

ألبومات الصور

رئيس أزهر الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية لبحث السلبيات

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

رياضة

تيم المهزوز يبلغ الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة

سالفيني يبدي عنادا في النزاع حول الديون الإيطالية

المصرى على زهران يتوج بفضية بطولة كأس التحدى العالمى للجمباز

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

يلا شوت نهائي دوري أبطال أوروبا .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Live

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

الرئيس نيوز

بالصور.. قساوسة يشاركون في مائدة إفطار "العاصمة الإدارية"

حبس مدير المكتب الفنى لمحافظ "البحيرة"

إطلاق صاروخين من الأراضي السورية على إسرائيل

إطلاق نار لتفريق المحتجين في محيط "ساحة الاعتصام" بالخرطوم

حبس "فتاة الزقازيق".. ذبحت شقيقتها وأصابت أخرى بسبب علاقة عاطفية

كشكول

فتح باب التقديم للأول الابتدائي ورياض الأطفال بتعليم بالجيزة

رئيس جامعة الزقازيق ينعي النقيب عمر ياسر شهيد الوطن

"الحاجة أم الاختراع" .. طلاب الأول الثانوي يتغلبون على عوائق التابلت

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة إعدادية أسيوط

3 وزراء يبحثون تفعيل التربية الرياضية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

الصحة

دراسة: الطفولة السيئة مرتبطة بمشاكل في النوم عند الكبر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎