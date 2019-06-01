تيم المهزوز يبلغ الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة

تجاوز النمساوي دومينيك تيم وصيف بطل العام الماضي الهزة التي تعرضلها في المجموعة الثانية ليشق طريقه إلى الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و4-6 و6-2 و7-5 على لاعب أوروجواي بابلو كويفاس اليوم السبت.



وخسر المصنف الرابع السيطرة على بعض أوقات اللقاء على ملعب سوزان لينجلن لكن ضرباته الأمامية القوية أحدثت الفارق ليضرب موعدامع اللاعب الفرنسي والمرشح المحلي جايل مونفيس.



ولم يواجه مونفيس أي مشكلة في الإطاحة بالفرنسي انطوان اوانج الذي انتهت مسيرته في المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة بالخسارة 6-3 و6-2 و6-3 على ملعب فيليب شاترييه.



وبدا منافس تيم، كويفاس المصنف 47 على العالم والمتخصص في الملاعب الرملية، في غاية القوة لكن الذي اهتم به اللاعب النمساوي هو التوقيت وليس كيفية للفوز على منافسه.