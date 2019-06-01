القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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04:21 م

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01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

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01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

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07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

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السبت 01/يونيو/2019 - 08:23 م

Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019

مباراة ليفربول وتوتنهام
مباراة ليفربول وتوتنهام
dostor.org/2651053

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام مشاهدة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

على ستاد واندا ميترو بوليتانو وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت 1 - 6 - 2019 حيث تذاع على 9 قنوات مفتوحة :

Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019


قناة أرينا سبورت 2 - القمر الصناعي (أسترا 3 A) تردد 11798 معدل ترميز 27500

قناة ZDF HD - القمر الصناعي (hot bird) تردد 11054 معدل ترميز 27500

قناة ZDF HD - القمر الصناعي (أسترا) تردد 11369 معدل ترميز 27500

قناة sport 3 - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

قناة Idman - القمر الصناعي (Azerspace-1 (46°E)) تردد 11169 افقي معدل ترميز 20400

قناة إدمان اربيذجان - القمر الصناعي (أوروبا ستار1) تردد 11175 معدل ترميز 27500

قناة DUHOK HD - القمر الصناعي (NSS (57°E)  ) تردد 11188 عامودي معدل ترميز 1874

قناة Negaah TV - القمر الصناعي (afghansat 48° E) تردد 11231 عامودي معدل ترميز27500

قناة Rah-e-Farda - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

قناة Maiwand TV    - القمر الصناعي (Y1A) تردد 11885 افقي معدل ترميز 27500

تشكيل مباراة ليفربول وتوتنهام خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

ليفربول

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الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

يأتى في حراسة المرمى أليسون بيكر وفي خط الدفاع أليكساندر أرنولد و جويل ماتيب و فيرجيل فان دايك و أندي روبيرتسون ، أما في خط الوسط فابينيو وجوردان هيندرسون وجورجينيو فينالدوم وفي خط الهجوم ساديو ماني و محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو

Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019

توتنهام

في حراسة المرمى يأتي هوجو لوريس وفي خط الدفاع كييران تريبير وتوبي ألدرفيليد وجان فيرتونجن و داني روز وفي خط الوسط موسي سيسوكو و فيكتور وانياما و ديلي آلي و كريستيان إريكسن أما في خط الهجوم سون هيونج مين و لوكاس مورا

Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019

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