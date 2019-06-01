بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام مشاهدة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

على ستاد واندا ميترو بوليتانو وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت 1 - 6 - 2019 حيث تذاع على 9 قنوات مفتوحة :

Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019





قناة أرينا سبورت 2 - القمر الصناعي (أسترا 3 A) تردد 11798 معدل ترميز 27500

قناة ZDF HD - القمر الصناعي (hot bird) تردد 11054 معدل ترميز 27500

قناة ZDF HD - القمر الصناعي (أسترا) تردد 11369 معدل ترميز 27500

قناة sport 3 - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

قناة Idman - القمر الصناعي (Azerspace-1 (46°E)) تردد 11169 افقي معدل ترميز 20400

قناة إدمان اربيذجان - القمر الصناعي (أوروبا ستار1) تردد 11175 معدل ترميز 27500

قناة DUHOK HD - القمر الصناعي (NSS (57°E) ) تردد 11188 عامودي معدل ترميز 1874

قناة Negaah TV - القمر الصناعي (afghansat 48° E) تردد 11231 عامودي معدل ترميز27500

قناة Rah-e-Farda - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل ترميز 27500

قناة Maiwand TV - القمر الصناعي (Y1A) تردد 11885 افقي معدل ترميز 27500

تشكيل مباراة ليفربول وتوتنهام خلال مباراة نهائي الدورى الأوروبي

ليفربول

شاهد أيضا.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

يأتى في حراسة المرمى أليسون بيكر وفي خط الدفاع أليكساندر أرنولد و جويل ماتيب و فيرجيل فان دايك و أندي روبيرتسون ، أما في خط الوسط فابينيو وجوردان هيندرسون وجورجينيو فينالدوم وفي خط الهجوم ساديو ماني و محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو

Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019

توتنهام

في حراسة المرمى يأتي هوجو لوريس وفي خط الدفاع كييران تريبير وتوبي ألدرفيليد وجان فيرتونجن و داني روز وفي خط الوسط موسي سيسوكو و فيكتور وانياما و ديلي آلي و كريستيان إريكسن أما في خط الهجوم سون هيونج مين و لوكاس مورا