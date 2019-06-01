Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019
بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام مشاهدة
محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة
على ستاد واندا ميترو بوليتانو وتقام مباراة ليفربول
وتوتنهام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت 1 - 6 - 2019 حيث تذاع على 9 قنوات
مفتوحة :
Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019
قناة أرينا سبورت
2 - القمر الصناعي (أسترا 3 A) تردد 11798 معدل ترميز 27500
قناة ZDF HD - القمر الصناعي (hot bird) تردد 11054 معدل ترميز
27500
قناة ZDF HD - القمر الصناعي (أسترا)
تردد 11369 معدل ترميز 27500
قناة sport 3 - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل
ترميز 27500
قناة Idman - القمر الصناعي (Azerspace-1 (46°E)) تردد 11169 افقي معدل
ترميز 20400
قناة إدمان اربيذجان
- القمر الصناعي (أوروبا ستار1) تردد 11175 معدل ترميز 27500
قناة DUHOK HD - القمر الصناعي (NSS (57°E) ) تردد 11188 عامودي معدل ترميز 1874
قناة Negaah TV - القمر الصناعي (afghansat 48° E) تردد 11231 عامودي معدل
ترميز27500
قناة Rah-e-Farda - القمر الصناعي (1 afghansat) تردد 11293 عامودي معدل
ترميز 27500
قناة Maiwand TV -
القمر الصناعي (Y1A) تردد 11885 افقي معدل ترميز 27500
تشكيل مباراة ليفربول وتوتنهام خلال مباراة
نهائي الدورى الأوروبي
ليفربول
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الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا
يأتى في حراسة المرمى أليسون بيكر وفي خط الدفاع أليكساندر أرنولد و جويل ماتيب و فيرجيل فان دايك و أندي روبيرتسون ، أما في خط الوسط فابينيو وجوردان هيندرسون وجورجينيو فينالدوم وفي خط الهجوم ساديو ماني و محمد صلاح و روبيرتو فيرمينو
Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019
توتنهام
في حراسة المرمى يأتي هوجو لوريس وفي خط الدفاع كييران تريبير وتوبي ألدرفيليد وجان فيرتونجن و داني روز وفي خط الوسط موسي سيسوكو و فيكتور وانياما و ديلي آلي و كريستيان إريكسن أما في خط الهجوم سون هيونج مين و لوكاس مورا
Live .. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر السبت 1 يونيو 2019