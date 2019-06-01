سالفيني يبدي عنادا في النزاع حول الديون الإيطالية

أبدت الحكومة الإيطالية، اليوم السبت، عنادا شديدا في نزاعها الجديد مع المفوضية الأوروبية حول الدين العام الإيطالي.



وقال رئيس حزب الرابطة اليميني ونائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفيني خلال إحدى الفعاليات في مدينة بوتينزا: "الأسبوع المقبل سأذهب إلى بروكسل بالموافقة التي منحتموها على قراراتنا وأقول لهم " دعونا نعمل كما يريد الإيطاليون منا أن نعمل - بقليل من الضرائب وكثير من فرص العمل... وحين يقولون لنا كلا، فسوف نرى من هو الأكثر عنادا".



أضاف سالفيني القول إنه على ثقة من أن "أوروبا ستحترم إرادتنا في النمو وخفض الضرائب".



تلقت إيطاليا خلال الأسبوع الماضي خطابا من المفوضية الأوروبية يلفت النظر إلى ارتفاع الديون الحكومية ودافع وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا في رده على الخطاب عن توجهات التحالف اليميني وحركة الخمس نجوم الشعبوية.



في الوقت ذاته اعترف الوزير بأن أهداف العام الماضي التي كانت ترمي إلى خفض ديون الدولة فشلت.



وتحدث تريا عن "توجه مسؤول وحصيف من قبل الحكومة" هذه المرة.



ويعتزم سالفيني في الوقت الراهن الضغط من أجل تنفيذ خفض الضرائب في إيطاليا.