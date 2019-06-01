"جزيرة الحياة والكتاب" عروض لأطفال دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض مسرح الطفل بمواقع فرع ثقافة دمياط حيث، شهد مسرح قصر ثقافة دمياط الليلة الثانية من مسرحية "جزيرة الحياة" تأليف حسام عبد العزيز، أشعار سمير الفيل، ألحان توفيق فودة، وتوزيع عبدالله رجال وإخراج أحمد الغزلاني.



تدور أحداث القصة عن عالم الجهل والعلم من خلال سلسلة أحداث تشويقية لبطلة اسمها بليدة تعيش الجهل ولا تابه بالعلم والكتب، ولكن بوجود الأصحاب فتحوا لها طريقا للتعلم بطريقة ممتعة، وسرعان ما تتغير الأحداث ويتعرض الأصحاب لمآزق متتالية غير ان بليدة هى من تنقذهم بالنهاية ويتغير اسمها لمجاهدة، العرض مستمر حتى الثاني من يونيه.



استكمل قصر ثقافة دمياط الجديدة عروض مسرحية "الكتاب" لنوادي مسرح الطفل لليوم الثالث على التوالي، العرض تأليف أحمد رخا وإخراج وتصميم استعراض كريم خليل، احداث القصة مقتبسة من المناهج المدرسية ﻷولادنا لأجيال مختلفة ومشتملة على قصص تاريخية من بطولة مجموعة من الاطفال الموهوبين.



وفى سياق آخر اختتم قصر ثقافة الطفل بدمياط فعاليات ليالي رمضان بمعرض فني لنتاج الورش الفنية يضم اكثر من خمسين لوحة تحكى عن الربيع واﻷعياد والوطن.