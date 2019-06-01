"المناسبات والتلاحم الوطنى".. محاضرة بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أقام بيت ثقافة أبوصير الملق محاضرة بعنوان "المناسبات والتلاحم الوطني" ألقاها محمد عيد عويس الذي تحدث عن تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني الرسالة التي يعمل عليها من خلال الدولة وشعبها.



كما أقام بيت ثقافة أبوسليم مسابقة في المعلومات العامة حول ليلة القدر، كما نظّمت مكتبة دلاص يوم ترفيهي تضمن مسابقات ثقافية وفنية، بينما أقامت مكتبة سمسطا ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة لعمل زينة رمضان باستخدام ورق ملون وورق فوم وغراء.



واختتم قصر ثقافة بنى سويف ورشة الزيت التي أشرف عليها الفنان التشكيلي سيد بدوى الخولي، كما نظّم قصر ثقافة ببا أمسية شعرية احتفالًا بعيد الفطر المبارك لشعراء نادي الأدب منهم الشاعر شريف صلاح، وائل سيد وأحمد شعبان، كما قدّمت مكتبة النادي الرياضي عرض مسرح عرائس قفازات عن النظافة وبيان أهميتها على الصحة والراحة النفسية والشعور بالسعادة.