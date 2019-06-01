تامر مرسي يتعاقد مع يوسف الشريف على مسلسل لرمضان 2020

تعاقد المنتج تامر مرسي مع النجم يوسف الشريف على مسلسل درامي جديد من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2020.



ومن المقرر أن يبدأ الشريف في التحضيرات الأولية للعمل خلال الفترة المقبلة واختيار فريق عمل المسلسل وأبطاله، استعدادا للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ أن قدم مسلسل "كفر دلهاب" عام 2017، والذي حقق به نجاحا كبيرا أثناء عرضه.



يُذكر أن مسلسل "كفر دلهاب" تأليف سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في أحد العصور القديمة في أحد الكفور التي تقع في قرية تُدعى كفر دلهاب، حيث عادت روح قتيلة لتنتقم من القرية، وتتم الاستعانة بـ"الطبيب سعد"، للوصول إلى القتلة، وبعدها تبين أن الأحداث الغريبة التي شهدتها البلدة كانت من تدبير الطبيب سعد انتقامًا لموت والدته.



وشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف كل من الفنان محمد رياض، والفنانة روجينا، وأحمد سعيد عبد الغني، وهادي الجيار، ومحمود حجازي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.