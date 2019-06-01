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فن
السبت 01/يونيو/2019 - 08:01 م

"زهرة اللوتس".. جديد فرقة المسرح القومى للأطفال

الفنان حسن يوسف
الفنان حسن يوسف
حسن أمين وإسلام الخطيب
dostor.org/2651041

قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، إنه تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد "زهرة اللوتس"، والمنتظر افتتاحه ثاني أيام العيد الأربعاء الموافق ٥ يونيو على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وقال محمد حجاج مخرج العرض إن العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس"ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها.

العرض بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل ابراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي، ومن إخراج محمد حجاج.

وتضع مسارح الدولة، التابعة للبيت الفنى للمسرح، لمساتها النهائية لاستقبال عروض عيد الفطر المبارك، والتى من المقرر أن تبدأ من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الأربعاء الموافق 5 يونيو المقبل، حيث يستقبل البيت الفني للمسرح عيد الفطر المبارك بـ 10 عروض مسرحية.

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