"ناييب بوكيلي" يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للسلفادور

أدى "ناييب بوكيلي" اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيسا للسفادور، وذلك خلال احتفال أقيم في العاصمة "سان سلفادور" بحضور وفود من 83 دولة.



وقال بوكيلي - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه سيسعى إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد بها 5ر2 مليون مواطن سلفادوري.



يشار إلى أن بوكيلي البالغ من العمر 37 عاما قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السلفادور في شهر فبراير الماضي عقب حصوله على 1ر53 في المائة من أصوات الناخبين.