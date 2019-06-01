مقتل محامي على أيدي إرهابيين جنوبي العراق

أعلنت نقابة المحامين العراقية مساء اليوم السبت، عن مقتل أحد أعضائها على أيدي إرهابيين مجهولين في محافظة ذي قار الواقعة جنوبي البلاد.



واستنكرت النقابة العراقية ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم ـ حادث اختطاف واغتيال المحامي أكرم السعيدي عضو هيئة انتداب محامي ذي قار على أيدي إرهابيين مجهولين جنوبي العراق، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث.



ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق هجمات متكررة من عناصر مختلفة تنسب أغلبها إلى تنظيم داعش الإرهابي، في ظل ظروف أمنية غير مستقرة مع وجود العديد من الميليشيات المنتشرة في مناطق متفرقة من البلاد.