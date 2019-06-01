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محافظات
السبت 01/يونيو/2019 - 07:55 م

توريد 300 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

محافظ المنيا اللواء
محافظ المنيا اللواء قاسم حسين
أ ش أ
dostor.org/2651037

قال محافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 300 ألف و887 طنًا، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم.

من جانبه.. أوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، الدكتور محمود يوسف، أنه تم توريد 147 ألفًا و940 طنًا بالبنك الزراعي، و46 ألفًا و9 أطنان بـ قطاع المطاحن، و102 ألف و845 طنًا بالقابضة للصوامع، و4091 طنًا بمصر العليا.

وأكد يوسف استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحًا أن لجان استلام القمح موجودون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

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