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السبت 01/يونيو/2019 - 07:54 م

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
dostor.org/2651035

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص برقية بعثتها الأنبا إبراهيم إسحق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك.. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.حفظ الله مصر وشعبها".

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