حزبا الشعب والاشتراكي النمساويان يطلبان تأخير الانتخابات البرلمانية إلى 29 سبتمبر

طلب الحزبان الرئيسيان في النمسا (الشعب) و(الاشتراكي الديمقراطي) من الرئيس ألكسندر فان ديربيلين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 29 سبتمبر المقبل.



وقالت مصادر سياسية في فيينا اليوم السبت، إن الرئيس النمساوي يفضل عقد الانتخابات في أوائل سبتمبر عقب الإجازات الصيفية مباشرة بينما طلب الحزبان المزيد من الوقت للإعداد بشكل جيد للحملات الانتخابية.



وأضافت المصادر أن الأحزاب بدأت بالفعل في الإعداد للانتخابات من خلال وضع خطط واستراتيجيات للحملات الانتخابية ودراسات التحالفات الممكنة وطرق الدعاية وسبل التصدي لحرب الشائعات التي تتخلل المعارك الانتخابية.



وأشارت المصادر إلى أن حزب الحرية صاحب الفضيحة السياسية الأخيرة والتي أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم يريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن من أجل احتواء الأزمة الراهنة وتسهيل عودته إلى الائتلاف الحكم في أسرع وقت ممكن.



يذكر أن الحكومة المؤقتة برئاسة المستشارة بريجيته بيرلاين ستؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوي يوم الإثنين المقبل وهي أول حكومة في تاريخ النمسا برئاسة سيدة وأغلب الوزراء بها سيدات.