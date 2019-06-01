شاهد.. أطول مائدة إفطار بالعالم في العاصمة الإدارية الجديدة

احتشد الآلاف من المواطنين لحضور أطول مائدة إفطار فى العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة 2019 والتى تمتد بطول 3 آلاف متر - 3 كيلومترات - وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن.



وتوالت العديد من الصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول توافد آلاف المواطنين واستعدادات التنظيم وسط إجراءات أمنية مشددة.



ويشمل تنظيم هذا الحدث، زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.



وتسعى العاصمة الإدارية الجديدة للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة جميع شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.