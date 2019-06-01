إطلاق صاروخين من داخل سوريا تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي

أعلن التلفزيون العبري، مساء اليوم السبت، عن سقوط صاروخين تم إطلاقهما من الأراضي السورية تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار التلفزيون العبري إلى أن الصاروخ الأول سقط بالقرب من جبل الشيخ والآخر سقط داخل الجولان السوري المحتل، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء الهجوم، ما إذا كان الجيش السوري أو الجماعات المسلحة التي تتنشر في هذه المنطقة.



وسقط قتلى وجرحى بخلاف خسائر مادية في عدوان صاروخي إسرائيلي الاثنين الماضي على محافظة القنيطرة بمنطقة تل الشعار.



وتستهدف دولة الاحتلال من وقت لآخر العديد من الأهداف داخل سوريا عبر غارات جوية وسط تواطئ دولي تجاه هذا العدوان.